Против сбившего сотрудника ФСБ мигранта возбудили уголовное дело СК РФ возбудил уголовное дело после инцидента со стрельбой в Хабаровске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в отношении мигранта, который при попытке сбежать от силовиков на машине сбил одного из них, сообщили в пресс-службе СК РФ. Сейчас в ведомстве изучают все обстоятельства инцидента, произошедшего в районе автовокзала Хабаровска.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Трубчику Э.А. представить доклад по обстоятельствам произошедшего, — сказали в СКР.

Накануне стало известно о стрельбе в районе хабаровского автовокзала. Там правоохранители проводили рейд против нелегалов. Один из них, рассчитывая избежать задержания, сел в машину и попытался скрыться, попутно сбив сотрудника Федеральной службы безопасности. После этого участвовавшие в рейде бойцы Росгвардии открыли по автомобилю огонь. Беглец уцелел, но получил ранение и был задержан.

Ранее уголовное дело по статье о преступлении экстремистского характера возбудили против мигранта Шахзода Джурабоева, который ударил девушку в подмосковном Нахабино.