Против руководства банка в Татарстане завели дело о растрате 41 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/338f3eba-9b76-11ea-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: tatarstan.sledcom.ru

Следуправление СКР по республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении руководства ПАО «Татфондбанк» по факту причинения ущерба на сумму свыше 41 млрд рублей.

Должностные лица кредитной организации подозреваются в растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Согласно материалам дела, его фигуранты в 2015-2016 годах совершили ряд действий, которые ухудшили финансовое положение банка. В результате ему был причинён крупный ущерб, за которым последовал и отзыв лицензии и признание банкротом, сообщается на сайте ведомства.

В СКР добавили, что в настоящее время завершается расследование в отношении пяти экс-сотрудников «ИК «ТФБ Финанс», которые похитили средства граждан на 2,3 млрд. рублей и обратили их в распоряжение «Татфондбанка» и подконтрольных компаний.

Кроме того, в суде рассматривается дело против бывшего главы правления и члена совета банка Роберта Мусина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба в размере более 53 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве осудили экс-заместителя председателя Внешпромбанка Екатерину Глушакову. Она была признана виновной в хищении 33,6 млрд рублей и получила шесть лет колонии общего режима.