Против «крабовых королей» подан иск почти на 400 млрд рублей Генпрокуратура взыщет 376 млрд рублей с добытчиков краба на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ подала два иска к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке, называемым «крабовыми королями». Первый иск подан на 359 млрд рублей, второй — на 17,4 млрд, общая сумма — 376 млрд, пишет РБК.

В списке надзорного ведомства среди физических лиц числятся около 20 ответчиков, а также 10 компаний. Например, в их числе Федеральное агентство по рыболовству, бизнесмены Олег Кан, Дмитрий Дремлюга, Дмитрий Пашов, сахалинские и приморские рыболовные компании.

Накануне стало известно, что Россия нарастила экспорт живых крабов в Китай на 31% в 2023 году. Показатели достигли уровня в 23,6 тысячи тонн.

20 января российское правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается расторгнуть соглашение о рыболовстве с Великобританией. В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «одностороннюю направленность». Москва не получает выгоду от данного соглашения, считают в кабмине. В связи с этим расторжение документа не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий, говорится в документе.

Согласно соглашению, британские рыболовные суда могут осуществлять промысел в Баренцевом море. Кроме того, судам разрешается свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.