Против истязавшей детей газовой конфоркой матери возбудили уголовное дело Mash: в Петербурге возбудили дело против матери, которая истязала сыновей огнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Против жительницы Санкт-Петербурга, которая истязала малолетних сыновей с применением газовой конфорки, возбудили уголовное дело о побоях, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, женщина в воспитательных целях заставляла детей держать руки над огнем.

Как пишет канал, уроженка Таджикистана рассказала правоохранителям, что одна воспитывает сыновей шести и восьми лет, работает уборщицей и остро нуждается в деньгах. Обнаружив пропажу кошелька и узнав, что к этому причастны дети, она решила их наказать и навсегда отучить от воровства. Мать вынудила мальчиков держать ладони над огнем. Позднее ожоги на руках детей обнаружили педагоги.

Работники дошкольного учреждения заявили о случившемся в полицию. Пострадавших на скорой помощи увезли в больницу. Женщину задержали в квартире, опросили и отпустили под обязательство о явке.

Ранее жительницу Псковской области задержали по подозрению в убийстве своих детей. По данным Telegram-канал SHOT, мать три месяца скрывала смерть троих детей не только от государства, но и от родственников. Она под разными предлогами не пускала мать-пенсионерку домой и сама ходила к ней в гости. При этом младший сын женщины, которому исполнился год, и вовсе не был нигде зарегистрирован. Она стала скрывать мальчика, как только его родила.