Против главы узбекского землячества завели дело после поста о яйцах и СВО

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, поводом стала публикация в Сети, в которой нашли признаки оскорбления граждан России и участников СВО.

По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции, — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что мужчину доставили в подразделение столичного СК. В отношении его возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Ранее узбекские национально-культурные организации России осудили Баратова, ранее опубликовавшего мем с упоминанием спецоперации, яиц и петухов. Его пост они назвали хамством и невежеством, добавив, что мнение Баратова не отражает позицию граждан с узбекской этнической принадлежностью. По словам представителей диаспоры, любая ирония в адрес российских военных является недопустимой.