Против двух девушек заведено уголовное дело за надписи на стене храма

https://static.news.ru/photo/21a851f4-3e1f-11eb-a25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Мурманской области

Две юные жительницы Мурманской области оказались под следствием из-за действий, которые расценены как оскорбление чувств верующих. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ, они нанесли оскорбляющие надписи на стены храма и закрасили икону над входной дверью.

Инцидент произошёл в посёлке Умба. Подозреваемыми оказались девушки в возрасте 18 и 16 лет. Сообщается, что в момент совершения правонарушения они были в нетрезвом состоянии.

По данным следствия, 18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи баллона с краской нанесли на стены здания изображения и надписи, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, девушки закрасили икону, расположенную над входной дверью храма, — говорится в заявлении.

Дело возбуждено по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершённые в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний». Девушкам может грозить лишение свободы сроком до трёх лет.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство жителей России одобряют закон о защите чувств верующих, этот норматив опирается на широкий общественный консенсус. Такого мнения придерживается заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.