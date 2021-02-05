Против депутата возбудили дело о нарушении саннорм на акции в Москве

https://static.news.ru/photo/9da9cbac-67c8-11eb-a140-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муниципальный депутат по району Зюзино Константин Янкаускас стал фигурантом уголовного дела за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста 23 января в Москве.

Пока Янкаускас находится под административным арестом, но в понедельник, 8 февраля, с ним проведут следственные действия. В отношении него возбуждено уголовное дело, — сообщил ТАСС его адвокат Илья Уткин.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По этому делу Любовь Соболь была отправлена под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Также домашний арест назначен главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

В акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.