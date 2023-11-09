Против бывшего пресс-секретаря чеченского батальона ВСУ завели дело Против уехавшего на Украину блогера из Чечни Белокиева завели уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Против уехавшего на Украину Ислама Белокиева завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что 34-летний блогер, уроженец пригорода Назрани какое-то время был пресс-секретарем чеченского батальона Вооруженных сил Украины.

Еще в 2021 году Белокиев был объявлен в федеральный розыск по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании, финансировании терроризма, призывах к нему и реабилитации нацизма. В марте этого года против Белокиева возбудили дело о фейках про российскую армию.

Теперь у правоохранителей появились вопросы к апрельским постам Белокиева в мессенджере, где он упоминал нападение бандгруппы на силовиков Малгобекском районе. Тогда трое полицейских погибли, еще восемь получили ранения. Позднее несколько боевиков были ликвидированы, двое арестованы.

Ранее в ноябре в Москве суд приговорил бывшего сотрудника штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Александра Струкова к восьми годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. Фотографа судили за публичные призывы в интернете к террористической деятельности, за возбуждение ненависти либо вражды и за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.