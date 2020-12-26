Протестующие против свалки в Ленобласти перекрыли автотрассу

https://static.news.ru/photo/0cfd5596-477b-11eb-8062-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Жители Колтушского поселения в Ленинградской области, участвующие в акции протеста с требованием закрыть мусорный полигон «Северная Самарка», перекрыли движение на автомобильной трассе.

Активисты с плакатами «Наш дом не помойка» и «SOS» переходят автодорогу по пешеходному переходу, не нарушая ПДД, но блокируя движение машин. Местные жители уверяют, что высота скоплений мусора на свалке уже достигла 100 метров и в её окрестностях нечем дышать. Также они жалуются на то, что из-за болотистой местности в районе мусорного полигона небезопасные вещества попадают в грунтовые воды и засоряют реки и водоёмы региона, пишет портал «Подъём».

Глава Всеволжского района Ленобласти Андрей Низовский со своей стороны заверил, что власти региона и сами добиваются ликвидации свалки.

Оцениваю перекрытие трассы как угрозу для их же жизни, поэтому однозначно не поддерживаю. Против «Самарки» у нас подано исковое заявление об обязании рекультивации в соответствии с договором аренды. Мы сейчас находимся на стадии судебного разбирательства, — сообщил Низовский.

Он подчеркнул, что договор руководства региона с оператором свалки подразумевает, что компания обязана рекультивировать отходы.

Призывы активистов о том, чтобы мы расторгли контракт, я точно не поддерживаю, ведь в этом случае точно никто не будет её рекультивировать. Наша позиция — добиться этого в суде, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковный полигон «Ядрово», который долгие годы доставлял проблемы жителям Волоколамска, закрыли одним из последних в регионе.

Полигон действовал на протяжении сорока лет, пока губернатор Московской области Андрей Воробьёв не принял решение закрыть его. Работа полигона была прекращена досрочно после многочисленных обращений местных жителей. Согласно документам, он мог принять 4 млн тонн отходов — успел только три. Теперь мусор, который раньше доставляли туда, отправят в комплекс переработки отходов «Храброво» в Можайском городском округе.