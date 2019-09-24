https://static.news.ru/photo/07a7f150-7e96-11e9-a315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники скорой помощи в Саткинском районе Челябинской области, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, столкнулись с непониманием со стороны руководства. Заведующая медицинской части и вовсе якобы пригрозила протестующим совершить над ними нелицеприятные действия.

Как сообщает издание « Накануне » со ссылкой на водителя скорой Сергея Павлова, руководство подняло тарифную ставку, а все доплаты сократили и лишили выплат за стаж.

Павлов сообщил, что в месяц получает 13 тысяч рублей, а работать приходится по 12 часов. По его словам, заведующая в частных беседах якобы грозила «поставить раком» протестующих.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи в городе Сатке написали официальное обращение к главврачу Константину Лаптеву. Они выразили недовольство низкими зарплатами, отсутствием медосмотров, лекарств и новой формы. Также протестующие обращали внимание на то, что шофёры не получают надбавки за то, что они фактически выполняют функции санитаров.

По словам одной из сотрудниц, Лаптев получил письмо и пытается решить проблемы.

Как писал News.ru, 15 сентября фельдшеры, медсёстры и водители петрозаводской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) начали «итальянскую забастовку» из-за низких зарплат.

До этого о планах устроить забастовки заявили работники скорой помощи в Пермском крае и Смоленской области. Акции протеста прошли в Орле, Благовещенске, Пензе и многих других городах.

В апреле сотрудники станции скорой помощи в Челябинске выступили против сокращения отпусков. Несогласным грозили увольнением, медработники были готовы начать забастовку, обратившись в прокуратуру и трудовую инспекцию.