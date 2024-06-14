Протаранивший толпу людей в Благовещенске водитель попал на видео Появилось видео с водителем, устроившим смертельную аварию в Благовещенске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео с водителем, который наехал на толпу людей в Благовещенске. На опубликованных кадрах видно, как мужчина с окровавленным лицом сидит на обочине у места аварии, пока его отчитывают местные жители. По данным Telegram-канала SHOT, мужчину оперативно увезли с места ДТП, поскольку очевидцы едва не устроили над ним самосуд.

По последним данным, в результате ДТП погибли как минимум три человека. SHOT выяснил, что среди жертв аварии подростки 14 и 16 лет, а также 30-летняя женщина. Отмечается, что водитель минивэна сперва пытался сделать вид, что не причастен к трагедии, но после заявил, что у него якобы отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске минивэн на полной скорости сбил девятерых человек на тротуаре. Момент аварии попал на видео. По данным Telegram-канала Mash, число погибших составило пять человек, еще четверо пострадали. Также, по предварительным данным, среди погибших есть несовершеннолетние.

Telegram-канал Baza также сообщил, что, по предварительным данным, пятеро человек погибли в ДТП в Благовещенске. По данным канала, среди них оказалось трое детей. По уточненным данным, которые приводит Telegram-канал «Подъем», в ДТП погибли три человека, в том числе двое детей. Шестеро выжили, их госпитализировали.