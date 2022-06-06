«Просто сносит башню»: названы города Подмосковья для гастротуризма Эксперт в сфере гастрономического туризма Акопова: стоит посетить Коломну, Истру и Сергиев Посад

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В Подмосковье много интересных гастрономических объектов, например Коломна, Сергиев Посад, Истра, рассказала эксперт в сфере гастрономического туризма Амалия Акопова «Радио 1». В этих городах можно не только попробовать оригинальные блюда, но также понаблюдать за их производством и даже поучаствовать в мастер-классах.

Например, возьмём Коломну, где есть музеи калача и коломенской пастилы. И коломенская пастила стала настоящим брендом — узнаваемым и далеко за пределами округа. То же самое касается и калача. Так что если кто-то отправляется в Коломну, всем советую попробовать, — сказала Акопова.

Она также назвала усадьбы с особыми кулинарными традициями: Шахматово и Мураново.

В свою очередь шеф-повар Евгений Данко посоветовал попробовать холодный суп на кефире, который вообще готовят в Прибалтике, а в России — только в Подмосковье. Кроме того, лишь в Подмосковье сейчас остался единственный в стране хлебозавод, выпекающий советский чёрный хлеб-кирпичик.

Самый вкусный, от которого просто сносит башню. Этот хлеб можно купить в небольших магазинах в Красногорске, в Льялово и ещё где-то на северо-западе Подмосковья. Номер хлебозавода я не помню, но вы просто скажите, что вам нужен тот самый советский хлеб, — вас поймут, — объяснил Данко.

Директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский ранее дал советы по выбору направлений для отдыха внутри страны. По его мнению, стоит выбирать менее загруженные туристические направления, чтобы получить более интересные предложения за меньшую стоимость.