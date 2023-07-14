«Невозможно дышать»: жительница Челябинска о ситуации со смогом в городе Жительница Челябинска пожаловалась на смог от лесных пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске из-за лесных пожаров смог окутал весь город, из-за чего становится невозможно дышать, пожаловалась одна из местных жительниц. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», она отметила, что запах гари начал ощущаться рано утром, а ближе к обеду заметно усилился. Она подчеркнула, что леса и зданий из-за смога практически не видно.

Запах чувствовался с самого утра, где-то с 6:00-7:00. Ближе к обеду стало просто невозможно дышать, даже в квартире было невыносимо. Весь город окутал жуткий смог, почти не видно леса и высоких зданий, на улице стоит вонь, — поделилась местная жительница.

Собеседница издания отметила, что к вечеру смог немного рассеялся, но неприятный запах до сих пор сильный. Она подчеркнула, что ситуация усугубляется из-за духоты. Местная жительница добавила, что на улицах немноголюдно — челябинцы предпочитают использовать автомобили и общественный транспорт. Женщина предположила, что часть жителей могла уехать за город.

Челябинск 14 июля накрыло смогом из-за лесных пожаров, наблюдающихся в соседнем регионе — Свердловской области. Специалисты центра мониторинга качества атмосферного воздуха следят за ситуацией. Было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций формальдегида.