«Просто кошмар»: очевидица рассказала о последствиях потопа в Сочи Очевидцы рассказали о всплытии асфальта из-за потопа в Сочи

Фото: opershtab23/t.me

Потоки воды при потопе в Сочи смывают части асфальтового полотна, рассказала NEWS.ru местная жительница Анастасия Катташева. Ситуацию с инфраструктурой в ее районе она называет кошмарной.

Просто кошмар, что тут творится, асфальт у реки всплыл. Настоящий бардак, — говорит Катташева.

Другая местная жительница отмечает, что в частные дома вода пока не попала, хотя улицы утонули.

Район просто затопило, в основном машины, дороги, рынок и магазины. В частные дома вода вроде не попала. Спецслужбы сейчас работают, пытаются очистить дороги, — рассказала женщина.

В Сочи вышла из берегов река Мацеста и затопила первые этажи некоторых зданий, жилые дворы и автомобили. Сообщалось, что в городе повреждена сеть газопровода. Из-за ливней и разлива реки несколько маршрутов городского транспорта пришлось изменить. Специалисты устраняют последствия и расчищают дороги. С утра 14 июня к устранению последствий ЧС были привлечены 184 человека и 42 единицы техники. Также для обеспечения безопасности в городе были закрыты пляжные территории.