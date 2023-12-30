«Просто для хохмы»: вологодский депутат на Новый год подарил коллегам яйца Вологодский депутат Гордеев подарил коллегам яйца на Новый год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вологодский депутат Александр Гордеев на Новый год подарил коллегам упаковку куриных яиц. В комментарии изданию «Подъем» он пояснил, что просто хотел поднять настроение сотрудникам, а всякие инсинуации тут неуместны.

Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок — это килограмм орешков всяческих. А яйца — это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом, — отметил он.

В соцсетях комментаторы пишут, что депутат сделал «самый ценный подарок», который только возможен, но пенсионерам остается лишь «облизнуться». Другие пользователи Сети похвалили Гордеева за отличное чувство юмора.

В ноябре яйца в России подорожали на 15,07% по отношению к предыдущему месяцу. С начала года их стоимость выросла на 36,54%.

Президент России Владимир Путин, комментируя рост цен на куриные яйца, признался, что в свое время его завтрак мог состоять из 10 штук. Глава государства объяснил, что одной из причин роста цен на яйца является ошибка властей, которые вовремя не открыли импорт. По его словам, ситуация уже исправляется, в ближайшее время стоит ожидать улучшений.

Кроме того, Путин в шутку призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и поставить в Россию куриные яйца. Выступая на саммите ЕАЭС, руководитель республики упомянул, что его страна почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства.