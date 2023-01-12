Проститутка объяснила надпись «Боец смешанных единоборств» на своей машине Новосибирская проститутка Анжела назвала своими смешанными единоборствами секс и минет

Фото: shutterstock

Новосибирская проститутка Анжела рассказала поклонникам в соцсети, что разменяла уже пятый десяток, а работает на трассе почти треть века, передает «Сиб.фм». Ночная бабочка также рассказала, как появилась фотография, на которой она изображена в боксерских перчатках. Анжела объяснила, что просто общается со спортсменами. Секс-работница добавила, что из-за надписи «Боец смешанных единоборств» на ее машине многие думали, что она спортсменка. А надпись она в шутку объяснила тем, что ее «единоборствами» являются «секс и минет».

Сфотографировалась с этими перчатками. Ну, я со спортсменами, пацанами, общаюсь же. Да, мы угорали с пацанами: написали — «борец смешанных единоборств Анжела Б.». Борец смешанных единоборств, кто понимает, это минет, секс! — объяснила Анжела.

По ее словам, когда друзья выложили это фото, многие начали интересоваться, «есть ли такая спортсменка».

Мне пятый десяток лет! Какой спорт, я 30 лет стою на трассе. Я в 15 лет как вышла на площадь Трубникова девочкой, [так] и сейчас я там сижу, только на разных машинах, — рассказала она.

Ранее в США из полиции штата Теннесси уволили замужнюю сотрудницу, которая занималась сексом с шестью коллегами на рабочем месте. Работы также лишились четверо ее любовников, остальные двое сохранили посты, но были отстранены от службы.