Новосибирская проститутка Анжела рассказала поклонникам в соцсети, что разменяла уже пятый десяток, а работает на трассе почти треть века, передает «Сиб.фм». Ночная бабочка также рассказала, как появилась фотография, на которой она изображена в боксерских перчатках. Анжела объяснила, что просто общается со спортсменами. Секс-работница добавила, что из-за надписи «Боец смешанных единоборств» на ее машине многие думали, что она спортсменка. А надпись она в шутку объяснила тем, что ее «единоборствами» являются «секс и минет».

Сфотографировалась с этими перчатками. Ну, я со спортсменами, пацанами, общаюсь же. Да, мы угорали с пацанами: написали — «борец смешанных единоборств Анжела Б.». Борец смешанных единоборств, кто понимает, это минет, секс!объяснила Анжела.

По ее словам, когда друзья выложили это фото, многие начали интересоваться, «есть ли такая спортсменка».

Мне пятый десяток лет! Какой спорт, я 30 лет стою на трассе. Я в 15 лет как вышла на площадь Трубникова девочкой, [так] и сейчас я там сижу, только на разных машинах, — рассказала она.

Ранее в США из полиции штата Теннесси уволили замужнюю сотрудницу, которая занималась сексом с шестью коллегами на рабочем месте. Работы также лишились четверо ее любовников, остальные двое сохранили посты, но были отстранены от службы.