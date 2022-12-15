«Прошли с плюсом»: Воробьев рассказал об экономических успехах Подмосковья Губернатор МО Воробьев: за 2022 год регион вышел в плюс по экономическому развитию

Фото: andreyvorobiev/vk.com

Андрей Воробьев

Московская область по итогам 2022 года вышла в плюс в плане экономического развития несмотря на санкции, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, действия Запада нанесли заметный урон благосостоянию Подмосковья, однако экономика региона диверсифицирована, и поэтому она смогла преодолеть трудности. Также глава МО отметил, что в регионе наблюдается практически нулевая безработица, и выразил надежду на то, что отечественный бизнес поможет области сохранить занятость населения, сообщает «360».

У нас диверсифицирована экономика, хотя удар по торговле тоже, конечно, был нанесен. Как и иностранные компании нанесли нам заметный урон. Но вместе с тем 2022 год мы прошли с плюсом, — рассказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что ситуация в регионе в следующем году может быть непростой, но власти «собраны, настроены на результат». Губернатор верит в возможность обеспечить стабильность бюджета и реализовать все запланированные проекты.

Мособлдума ранее приняла новый устав, по которому снимаются ограничения по количеству сроков избрания на должность губернатора. В прежней редакции было указано, что губернатор Московской области избирается на срок пять лет и не может замещать должность более двух сроков подряд.