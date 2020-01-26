https://static.news.ru/photo/0bf980c0-4051-11ea-a272-fa163e074e61_660.jpg Наама Иссахар Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар передадут в комиссию по вопросам помилования Московской области 27 января. Об этом сообщила зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семёнова.

Документы переданы в администрацию исправительной колонии на регистрацию. Утром мы их направим в комиссию по помилованию в Московской области. Заседание предварительно назначено на 18:00 на понедельник [27 января], — сказала «Интерфаксу» Семёнова.

25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, Наама Иссахар обратилась с ходатайством к президенту России Владимиру Путину. Она попросила его о помиловании. Израиль давно добивается её освобождения. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху неоднократно проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным на этот счёт.