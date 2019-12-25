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Поезд, который первым приехал в Севастополь по Крымскому мосту утром 25 декабря, выехал в обратном направлении в Санкт-Петербург.

Как передаёт РИА Новости, на поезд № 8 Севастополь — Санкт-Петербург было продано 670 билетов. Из Севастополя в нём отправятся 367 пассажиров, в Симферополе к ним присоединятся ещё 217 человек, на других станциях Крыма — ещё 86. По Крымскому мосту состав проедет с 22 до 23 часов и прибудет в Санкт-Петербург 27 декабря. Время в пути составит 42 часа 25 минут.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявили, что их поездка в поезде № 7, который первым пересёк Керченский пролив по Крымскому мосту, была комфортной. Поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь. В Симферополе ранним утром 25 декабря в него зашли Аксёнов и Развожаев и доехали до конечной станции.