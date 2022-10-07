«Прорывов нет и не будет»: Стремоусов о наступлении ВСУ под Херсоном Стремоусов исключил возможность прорыва ВСУ в Херсонской области

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы Украины уперлись в Херсонской области в оборонительные порядки, никаких прорывов нет и не будет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, ситуация стабильная, украинским военным противостоит эшелонированная оборона.

Они (войска Украины. — NEWS.ru) уперлись в эшелонированную оборону. Все стабильно. Никаких прорывов нет и не будет, — сказал Стремоусов.

Ранее он заявил, что Вооруженные силы России дали отпор украинским военным в Херсонской области. По его словам, продвижение ВСУ в северной части региона полностью остановлено. Также член администрации рассказал, что украинские войска вместе с иностранными бойцами заняли ряд прифронтовых сел на Криворожском направлении, в то время как на Николаевском ВС РФ успешно их уничтожают.

7 октября замглавы Херсонщины заявил, что ВСУ на севере Херсонской области расстреляли 16 мирных жителей. По его словам, это произошло в селе Великая Александровка, взятом под контроль украинскими войсками. Также Стремоусов прокомментировал ракетные удары по Дарьевке, которые нанесли «американцы из своего американского оружия».