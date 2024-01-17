Прорыв трубы оставил без тепла 10 тысяч нижегородцев Ni Mash: 33 жилых дома отключены от теплоснабжения из-за аварии на сетях

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Трубу прорвало на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, авария на теплосетях оставила без отопления более 30 многоквартирных домов. Столбики термометров в городе опустились до девяти градусов ниже нуля.

Как пишет Ni Mash, авария произошла утром 17 января. ЧП коснулось 10 тысяч жителей 33 многоэтажных жилых домов, расположенных в Автозаводском районе. Коммунальные службы приступили к устранению последствий прорыва трубы. Сроки проведения ремонтных работ неизвестны.

Ранее коммунальная авария произошла у дома № 2 на улице Петропавловской в Новосибирске. По словам очевидца, фонтан, бьющий из-под земли, достигал седьмого этажа жилой многоэтажки. После случившегося, отметил он, сотрудники коммунальных служб «сразу стали занятыми» и на вопросы не ответили.

До этого в Нижнем Новгороде произошел прорыв трубопровода, из-за чего кипяток хлынул на улицы города. В результате коммунальной аварии пострадали 12 человек, среди которых двое детей. Врачи диагностировали у них ожоги.

В большом количестве коммунальных аварий в России этой зимой виноваты власти всех уровней, считает председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. По ее словам, Россия нуждается в модернизации коммунальной инфраструктуры, но это требует денег.