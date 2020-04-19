Пропускной режим введут в Ростове-на-Дону

https://static.news.ru/photo/ab1c00a2-8277-11ea-a139-fa163e074e61_660.jpg Василий Голубев Фото: donland.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внёс изменения в постановление регионального правительства по мерам санитарно-эпидемиологического благополучия, которые вводят пропускной режим.

Теперь, чтобы перемещаться по городу, необходимо будет иметь разрешение установленного образца. Пропуска будет выданы организациям и предпринимателям, чья деятельность не была приостановлена из-за распространения коронавируса.

Оформить пропуск можно будет с 20 по 22 апреля. Пропускной режим начнёт действовать в регионе с 23 апреля, сообщает сайт регионального правительства.

NEWS.ru писал, что власти Кузбасса ввели новые ограничения после смерти заболевшего коронавирусом.

Общее число инфицированных COVID-19 в России составляет 42 853 человека. Умер 361 пациент, излечился 3291 человек.