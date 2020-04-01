Пропуска на выход из дома для жителей Подмосковья введут 6 апреля

https://static.news.ru/photo/aa399c42-7432-11ea-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства МО/vk.com

Платформа для получения разрешения на передвижение в период всеобщей самоизоляции появится в Московской области к 6 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

У нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа. Сейчас программисты разрабатывают эту платформу. В понедельник она у нас будет готова, — цитирует чиновника телеканал «360».

Подмосковье по примеру столицы ввело режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Жителям региона запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. На Москву приходится 1880 больных. На Подмосковье — 134. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в Татарстане разработали систему спецпропусков по СМС. Теперь жителям, чтобы выйти из дома, необходимо отправить сообщение на специальный номер с паспортными данными и целью похода. После этого они получают код со сроком действия пропуска.