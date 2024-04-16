Прописавший у себя фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестован Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома двух террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский районный суд Твери арестовал до 11 июня местного жителя, который оформил фиктивную регистрацию фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что мужчина зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации, — говорится в публикации.

В обоснование ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу следователь указала, что у Ашурова имеется действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. При этом в Таджикистане у него проживают близкие родственники, в связи с чем последний может беспрепятственно скрыться от органов следствия и суда.

Вечером 22 марта террористы открыли огонь из автоматического оружия по посетителям «Крокус Сити Холла». Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550. Четырех мужчин задержали на следующий день, их отправили в СИЗО. Помимо них под стражу заключили предполагаемых пособников, некоторые из которых обжаловали арест.