Пропавшую в Ростовской области девочку нашли живой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Шестилетняя девочка пропала в городе Шахты Ростовской области днем 18 июля, сообщало РЕН ТВ. Все произошло на детской площадке на улице Хабарова.

По информации Telegram-канала Shot, пока родители одевали трехлетнего брата девочки, к ней подошел мужчина и увел в неизвестном направлении. Последний раз их засекли камеры в магазине «Господин Ростов», где злоумышленник купил себе пиво, а ребенку — сладости.

К поискам девочки привлекали кинологов, полицию и волонтеров. Вечером 18 июля ребенка нашли. Как сообщили полицейские, девочка жива и здорова. Сейчас устанавливаются обстоятельства пропажи.

Ранее в Нижегородской области 47-летний мужчина пытался похитить двух подростков. Как сообщал Telegram-канал «112», злоумышленник силой принудил мальчика и девочку сесть в автомобиль, однако машина увязла в грязи. После этого мужчина подался в бега, а связанные дети остались в машине.

Им удалось добраться до деревни, откуда уже была вызвана полиция. Как сообщили подростки, злоумышленник нашел их во время катания на мопеде по проселочным дорогам. Сначала он вежливо спросил дорогу до деревни Малое Козино, а потом, угрожая ножом, заставил сесть в свою машину.