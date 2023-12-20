Пропавшую в Подмосковье девушку нашли мертвой с выколотыми глазами SHOT: в Подмосковье волонтеры нашли труп пропавшей девушки с выколотыми глазами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтеры «ЛизыАлерт» обнаружили на берегу озера в Подмосковье труп девушки с выколотыми глазами и следами сексуального насилия, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, несколько дней назад она ушла из дома, двое суток ее поисками занимались активисты.

По информации SHOT, 16 декабря 27-летняя девушка поссорилась с мамой, с которой проживала в Кузьминках, и в районе семи часов утра ушла из дома, спустя 15 минут она в последний раз позвонила матери, через три часа ее телефон уже был недоступен.

Мать пропавшей обратилась в полицию на следующий день. К поискам девушки подключились волонтеры. В ночь на 19 декабря на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе нашли обезображенный труп молодой женщины. Из ее личных вещей пропала банковская карта. Тело девушки отправили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Стерлитамаке бывший зэк расчленил и спрятал в лесу части тела 25-летней знакомой. О пропаже заявила мать убитой. Следователи выяснили, что в день исчезновения камеры засняли, как девушка садилась в машину к 38-летнему экс-заключенному из села Стерлибашево. В ходе обыска дома у подозреваемого он признался, что задушил знакомую, а потом, испугавшись наказания, расчленил труп и закопал части в лесном массиве.