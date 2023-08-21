Пропавшую в Петербурге девочку обнаружили в компании 54-летнего мужчины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пропавшую в Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку обнаружили в сопровождении 54-летнего мужчины, сообщает «Фонтанка». Накануне ребенка потерял пьяный сожитель матери.

Девочку нашли в компании собутыльника гражданского супруга ее матери на станции техобслуживания, расположенной на улице Стасовой. Установить местонахождение ребенка удалось после изучения камер наблюдения. Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района заметили, как девочку вели двое мужчин в сторону Стасовой, где находилось место работы знакомого сожителя матери, и незамедлительно туда отправились.

Знакомые мужчины также не спешили обращаться в правоохранительные органы, чтобы сообщить об оставленном ребенке.

21 августа стало известно, что в Санкт-Петербурге исчезла двухлетняя девочка во время прогулки с мужчиной, который жил с ее матерью. Мать находилась в больнице, и девочку оставили на попечение ее гражданского супруга.

В июле в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, предположительно, в декабре — приемная мать скрыла гибель дошкольника. Ребенок воспитывался в приемной семье, в которой было всего шесть детей.