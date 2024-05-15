Пропавшую девочку нашли живой, но она умерла на руках у спасателей В Ульяновске найденная в овраге девочка умерла по дороге в больницу

В Николаевском районе Ульяновской области нашли живой 12-летнюю девочку, которая пропала три дня назад, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона. Девочка была обнаружена в овраге лесного массива. Но в скором времени она умерла при транспортировке в медучреждение, передает «КП - Ульяновск».

При активном участии волонтеров поисковых отрядов и добровольцев, пропавшая 12 мая девочка обнаружена в овраге лесного массива. В настоящее время принимаются меры к доставлению ребенка в медицинское учреждение, — сообщили в Следкоме.

Источник «КП-Ульяновск» в силовых структурах подтвердил, что девочка подавала признаки жизни, когда ее нашли. Обнаружили ее местные жители в 11 километрах от села Славкино, где проживала девочка. Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Ульяновской области подтвердил, что девочка погибла.

Ранее в подмосковном Ногинске трехлетний ребенок засунул голову между рейками двухэтажной кровати, застрял и задохнулся. Инцидент произошел в субботу, 20 апреля, во второй половине дня. Несовершеннолетний проснулся на полчаса раньше, чем обычно, и попытался спуститься со второго яруса кровати, что привело к фатальным последствиям.