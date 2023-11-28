Пропавшую шахтинку нашли мертвой в лесополосе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу города Шахты Ростовской области, которая пропала около двух недель назад, нашли мертвой в лесополосе, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его данным, подозреваемого задержали.

Как пишет канал, Ирина Т. 17 ноября вышла из дома в поселке ХБК и вскоре перестала выходить на связь. На поиски жительницы отправились волонтеры. Отмечается, что правоохранители нашли ее труп спустя 10 дней, на ее теле есть следы от ударов ножом.

Подозреваемый в совершении убийства задержан, им оказался дважды судимый Евгений Д. Следователи полагают, что он убил Ирину еще в день ее пропажи.

Ранее в Чите нашли тело мужчины, о пропаже которого 1 ноября сообщила в полицию его супруга. По ее словам, 22 сентября они поругались, после чего муж ушел из дома. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в трех километрах от села Танга. Как мужчина попал туда и кто его убил, выясняют следователи.

До этого полиция города Шахты задержала местную жительницу, которая подозревается в убийстве своей знакомой. Погибшая недавно окончила университет и работала следователем в СИЗО. Согласно версии следствия, в ходе конфликта 24-летней девушке нанесли множественные удары ножом. От полученных ран она скончалась на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело.