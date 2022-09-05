Пропавшую семью грибников нашли в лесу на Урале благодаря SMS-сообщению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Урале 4 сентября в лесу пропали 44-летняя Марина, 42-летний Денис и их 11-летняя дочь. Семью грибников удалось найти благодаря тому, что они успели отправить SMS-сообщение с геолокацией до того, как остались без связи. Никому из них не потребовалась госпитализация, они уже находятся дома, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых.

Отмечается, что семью вызволил сотрудник патрульно-постовой службы сержант Али Мерзоев. Он на квадроцикле отправился на место, где его ждали потерявшиеся.

Полицейский вывез их из леса и доставил до бригады скорой помощи, а та, в свою очередь, привезла людей для квалифицированного осмотра в больницу. Но, к счастью, никому из них госпитализация не потребовалась, так как никаких жалоб они не высказали. Заблудившиеся сумели развести костер, а на связь не выходили, потому что у женщины сел мобильный телефон, — доложил полковник Горелых.

В Новосибирской области волонтеры ранее нашли истощенного 70-летнего пенсионера с собакой в глухом болоте. Он отправился на рыбалку 23 августа на внедорожнике, а после пять суток не выходил на связь. Вызволить мужчину помог местный житель, который обнаружил автомобиль из ориентировки в лесу в Болотнинском районе.