Пропавшую в Волгограде беременную женщину обнаружили мертвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал V1.RU передает, что пропавшую в Волгограде беременную Ирину Богатыреву обнаружили мертвой. Ее поиски велись с октября. По имеющейся информации, тело женщины было найдено в Дубовском районе региона. Журналисты, ссылаясь на данные от экстренных служб, пишут, что ее обнаружили 23 декабря в овраге. Представители регионального управления СК пока никак не комментировали произошедшее.

Женщина исчезла еще в середине осени. Как отмечали знакомые Ирины, в последний раз ее видели у 33-й столовой в Тракторозаводском районе. О пропаже Богатыревой в социальных сетях сообщали ее родные и знакомые.

Поисками женщины, в частности, занимались поисковые отряды. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах россиянка ушла из жизни.

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