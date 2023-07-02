Пропавшую под Оренбургом пятилетнюю девочку нашли мертвой

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Полицейские в Сорочинске нашли на берегу реки Самара тело пропавшей 30 июня пятилетней девочки, сообщается в Telegram-канале СК РФ по Оренбургской области. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти, — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, пятилетняя девочка ушла со двора дома 30 июня около 15:00 (13:00 мск), и с тех пор ее никто не видел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее в Екатеринбурге следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу матери шестилетнего мальчика в рамках расследования уголовного дела об убийстве. В ходе выяснения обстоятельств случившегося следователи узнали, что женщина истязала ребенка, а также мошенничала с получением выплат.