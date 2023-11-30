В Челябинской области перекрыли федеральную трассу Трассу М-5 перекрыли в Ульяновской области из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области перекрыли из-за экстремальной погоды, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Кроме того до утра, продлили временное ограничение для автобусов, большегрузов и такси.

Из-за снега, порывов ветра и гололеда 30 ноября с 22:00 до 1 декабря 06:00 вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 от Миасса до границы с Башкирией. Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, фуры и легковые такси, — заявили в дорожном управлении.

Поясняется, что ограничения впоследствии могут быть продлены по причине неблагоприятных погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о новом циклоне, который идет с юга и несет в Москву потепление, и метель. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что уже 1 декабря снежная каша на улицах столицы затвердеет от снижения температуры. По прогнозу российского Гидрометцентра, более спокойная погода в Москве должна установиться к вечеру следующего понедельника, 4 декабря.