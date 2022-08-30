Пропавшую мать двоих детей нашли мертвой в лесу под Новосибирском

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Новосибирской области нашли тело матери двоих детей Юлии Коренковой, которая пропала 24 июля в поселке Сокур в Мошковском районе, сообщает «КП-Новосибирск». Женщина приехала туда в гости к родственникам, а после перестала выходить на связь. Как сообщали волонтеры, она была одета в светлую футболку, голубые джинсы и бежевые кроссовки.

Поиски продлились больше месяца и завершились 28 июля, когда Юлию в лесополосе нашли грибники. Женщину опознали по сережками и браслету, которые она, по словам близких людей, носила не снимая.

У нас даже версий нет, что могло с ней произойти. Дети находятся с дедушкой, — рассказали изданию родственники погибшей.

Судя по странице в социальных сетях, перед исчезновением Юлия не писала ни о каких проблемах, которые могли бы стать причиной трагедии. Она выкладывала фотографии со своими детьми, показывала кольцо, которое подарил ей ее любимый мужчина.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения двух женщин в лесу на севере Сахалина. Женщины ушли собирать дикоросы на гору Вайда в 17 км восточнее автодороги Смирных — Первомайск и не вернулись. 27 августа полиция обратилась к спасателям с просьбой оказать помощь в поисках женщин. Поиски ведут кинологи, полицейские, спасатели и волонтёры. В понедельник, 30 августа, на поиски был отправлен вертолет МЧС.