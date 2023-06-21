Пропавшую без вести жительницу Австрии наши во Владивостоке

Фото: НАК

Жительницу Вены, пропавшую осенью 2022 года и объявленную в розыск по линии Интерпола, наши во Владивостоке, сообщает в своем Telegram-канале управление МВД по Приморскому краю. По данным правоохранительных органов Австрии, девушка внезапно покинула свое место жительства, оставив все вещи.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД Приморья установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке. Указанная информация была передана по каналам Интерпола зарубежным коллегам, в связи с чем правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск 27-летней гражданки, — говорится в сообщении.

По данным приморской полиции, Владивосток является родным городом девушки. Она решила вернуться туда, поскольку там проживает ее отец.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан россиянин Эрнест Гаммер, находившийся в розыске по линии Интерпола в течение 10 лет. Он обвиняется в нападении с ножом на посетителя ночного клуба в Таллине и приговорен к четырем годам лишения свободы, но с 2013 года находился в бегах. Гаммер был объявлен в международный розыск по запросу эстонских властей.