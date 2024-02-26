Пропавшую без вести новосибирскую школьницу нашли в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьницу из Новосибирска, пропавшую без вести 19 февраля, нашли в Московской области, сообщает РИА Новости ср ссылкой на новосибирское управление МВД России. По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос об ее отправке домой. Несовершеннолетнюю школьницу передадут ее законным представителям. Как она оказалась в Московской области, не раскрывается.

Ребенок пропал без вести 19 февраля. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 15-летняя девочка вышла из своего дома в Дзержинском районе и не вернулась. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, чтобы организовать ее поиск. Однако полицейским не удалось найти ее в Новосибирской области. Позднее в региональное управление МВД поступило сообщение о том, что девочку нашли в Подмосковье.

Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области, в настоящее время решается вопрос о доставлении и передаче девушки законным представителям, — заявили в пресс-службе полиции.

В начале февраля полицейские обнаружили тело пятилетней девочки, пропавшей без вести вместе с 39-летней матерью в Новосибирске. По версии следствия, к ее смерти может быть причастен таксист. Предполагается, что он расправился с ребенком и ее матерью после совершения сделки о покупке автомобиля.