Рэпер Sir-J мог сгореть в своем доме Обгоревшие фрагменты тела нашли в доме пропавшего рэпера Sir-J в Подмосковье

Фото: t.me/gsuskmosobl

Следователи обнаружили обгоревшие фрагменты тела человека в доме пропавшего рэпера Sir-J (настоящее имя — Сергей Булавинцев) в Видном, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области. Не исключено, что останки могут принадлежать 50-летнему музыканту.

Следователем следственного отдела по г. Видное ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по заявлению родственников музыкального исполнителя о его безвестном исчезновении. <...> Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека, — сказано в сообщении.

Для установления личности погибшего будет проведена экспертиза, в том числе генетическая. По информации Telegram-канала Mash, пропавший рэпер зашел в дом в ночь на 30 декабря и больше не выходил оттуда, что видно на записях камер видеонаблюдения.

Участник группы «Семь Западных Ветров» Владимир ранее рассказал, что за пару дней до исчезновения Sir-J давал концерт в Калининграде. Артист уточнил, что музыкант не делился с коллегами планами об отъезде. По его словам, поведение у рэпера было адекватное.