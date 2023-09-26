Пропавших в тайге Хакасии подростков нашли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели обнаружили подростков, которые пропали в тайге Хакасии в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба МЧС России. Юноши были найдены живыми в семи километрах от деревни Нижний Матур.

Пропавшие в тайге Хакасии подростки найдены. Юноши обнаружены в семи километрах от деревни Нижний Матур. Все в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь не требуется, — говорится в заявлении.

Недавно поисковики из «ЛизаАлерт» нашли мертвым пропавшего около месяца назад кинокритика и куратора российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексея Медведева. Его тело было обнаружено около железнодорожных путей в подмосковных Мытищах.

Ранее в Свердловской области в лесу нашли тело 16-летней девочки, которая перед смертью опубликовала шуточный пост в социальных сетях, где просила не убивать ее и не насиловать. Публикацию она сделала перед тем, как поздно вечером пойти от железнодорожной станции через лес к себе домой. На следующий день ее нашли мертвой в овраге в десяти метрах от железной дороги.

До этого в Краснодарском крае завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего 17 августа. Ребенка нашли живым. О пропаже ребенка утром 20 августа сообщили в Управлении МВД по Краснодару.