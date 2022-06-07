Пропавших в Самарской области женщину и ребенка нашли мертвыми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самарской области женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие накануне, найдены мертвыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону. По информации источника, их тела были обнаружены в реке. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Сотрудниками следственного управления по Самарской области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и ее несовершеннолетнего сына, — сообщил источник.

В ведомстве уточнили, что 5 июня в полицию о пропаже супруги и тяжелобольного ребенка заявил 50-летний местный житель. По сообщениям очевидцев, женщину и ее сына заметили около близлежащего водоема. Искали пропавших с помощью группы водолазов. Возбуждено уголовное дело, добавили в региональном СУ СК.

Ранее в Даниловском районе Волгоградской области обнаружили тело пропавшего 3 июня мальчика. Специалисты не обнаружили на нем признаков насильственной смерти, поэтому следствие считает, что ребенок утонул.