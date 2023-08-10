Пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли дома и в гостях «112»: в Сергиевом Посаде нашли четырех числившихся пропавшими после взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырех человек, числившихся пропавшими без вести после взрыва на складе в Сергиевом Посаде, нашли живыми, пишет Telegram-канал «112». По его данным, из них двое были в гостях, еще двое находились у себя дома.

По информации канала, администрация Сергиева Посада составила список из 12 человек, за помощью в поиске которых к оперативным службам обратились их родственники. После того, как четырех человек из списка удалось найти живыми, пропавшими без вести числятся еще восемь человек.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия. Опубликованы кадры, на которых видно здание с выбитыми стеклами и показаны сожженные дотла искореженные кузова автомобилей, сложенные в ряд у забора.

Ранее «112» сообщал со ссылкой на источники, что число пострадавших в результате взрыва на складе в Сергиевом Посаде выросло до 82 человек. По данным Минздрава Подмосковья, за медицинской помощью обратился 71 человек. Трое пострадавших находятся в реанимации, под стационарным наблюдением остаются 11 человек, двух пациентов перевели на лечение в федеральные клиники. Одна женщина скончалась в больнице.

СМИ писали, что 10 августа поиски пропавших на месте взрыва были временно приостановлены из-за следственных действий. Сообщалось, что спасатели не нашли ни одного тела, лишь фрагменты, личные вещи и куски одежды, по которым невозможно определить, какому количеству людей они принадлежат.

Взрыв склада, арендованного компанией «Пиро-Росс», произошел на территории завода в Сергиевом Посаде утром 9 августа. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в качестве подозреваемого задержан технический директор «Пиро-Росс», в самой компании провели обыски, допросили сотрудников и изъяли документацию. Для установления причин ЧП следователями были назначены ряд экспертиз, в том числе 60 судебно-медицинских.