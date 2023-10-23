Пропавшего жителя Ленобласти нашли в ручье с ножевыми ранениями В Ленобласти возбудили дело об убийстве после обнаружения тела местного жителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Каменногорске Выборгского района Ленобласти нашли мертвым местного жителя, пропавшего около 10 дней назад, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, на его теле обнаружили ножевые ранения.

Как пишет «Mash на Мойке», тело погибшего нашли в ручье в 200 метрах от дома на Майской улице, перед расправой мужчину связали и надели на его голову пакет. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на дачном участке в городе Мирном в Якутии обнаружили мертвыми двух мужчин в возрасте 45 и 42 лет, а также двух женщин в возрасте 37 и 36 лет. На их телах зафиксированы огнестрельные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

До этого стало известно, что пара из приморского города Артема спустя 18 лет с момента совершения преступления была осуждена за убийство шестерых человек. По данным правоохранителей, среди жертв — двое детей, которым на момент смерти было 10 и 12 лет. Мужчине назначили 21 год исправительной колонии строго режима, женщине — 19 лет исправительной колонии общего режима.