Пропавшего в Подмосковье сына друзей омбудсмена Мишоновой нашли мертвым Омбудсмен Мишонова оповестила о гибели пропавшего в Подмосковье сына друзей

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Подмосковье найден мертвым сын друзей уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой. Его поиски велись с 1 ноября. О трагедии сообщила в своем Telegram-канале сама омбудсмен. Известно, что 24-летний молодой человек страдал аутизмом, он потерялся по пути домой.

К сожалению, Толя так и не вернулся домой. Спасибо всем, кто помогал, искал, утешал родных. Светлая память. Берегите своих близких, — написала Мишонова.

В начале ноября омбудсмен обратилась за помощью в поисках сына ее друзей Анатолия Баскова. Юноша воспитывался в многодетной семье и, несмотря на проблемы со здоровьем, учился в институте. Последний раз его видели в районе Наро-Фоминска. Родные не смогли дозвониться до Анатолия, предположив, что он потерял телефон.

Поисками пропавшего занимались полицейские и волонтеры, но найти юношу живым не смогли. 11 ноября было обнаружено его тело. Обстоятельства гибели Анатолия не уточняются.

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