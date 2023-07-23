Пропавшего шестилетнего мальчика в Кузбассе нашли мертвым

Фото: СУ СК России по Кемеровской области

В Кемерово обнаружили тело шестилетнего мальчика, накануне пропавшего в жилом районе Кедровка, сообщили в Telegram-канале СК по Кузбассу. Труп выловили из водоема недалеко от дома, в котором проживал ребенок с семьей.

22 июля 2023 года около 17 часов мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома и не вернулся. <...> По факту безвестного исчезновения ребенка незамедлительно было возбуждено уголовное дело. <...> Тело мальчика было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего, — говорится в сообщении СУ СК по Кемеровской области.

Следователи осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская и другие экспертизы, чтобы установить причину смерти ребенка. Обстоятельства устанавливаются. Расследование продолжается, ситуацию контролирует руководство областного СК.

Опубликовано также фото с места происшествия.

Труп нашли утром 23 июля в водоеме на улице Российской, сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

Мальчик проживал с родителями и тремя другими детьми, как следует из информации на сайте СУ СК.

В середине июля на Алтае пропал 13-летний мальчик, на поиски которого в городе Бийске бросили полицию, спасателей и волонтеров. На шестые сутки поисков ребенка нашли мертвым в реке, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», причины смерти устанавливаются.