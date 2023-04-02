Пропавшего под Тверью мальчика нашли мертвым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пропавший в городе Калязине в Тверской области 10-летний мальчик найден мертвым, сообщает РЕН ТВ. По словам знакомого с ситуацией источника, на теле ребенка есть травмы, которые характерны для падения с высоты. В местных группах в соцсетях пишут, что школьника нашли на территории заброшенного санатория, это уточняется.

Захар ушел гулять с другом в пятницу около 16:30. Мать ребенка рассказала, что в тот же день около 22:00 пошла искать сына, но его товарищ был один и не смог ничего рассказать. По словам матери, Захар никогда не уходил из дома и не пропадал, он не гулял один и всегда был с друзьями.

31 марта стало известно, что ребенок ушел гулять и не вернулся домой. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Полиция изучала городские камеры наблюдения и опрашивала жителей Калязина в попытке отследить местоположение школьника.

Также сегодня в Сочи пропали пятеро детей в возрасте от восьми до 13 лет. В их поисках были задействованы 70 человек, в числе которых спасатели, казаки и волонтеры. Позднее полицейские нашли их и отвезли в отделение ОВД.