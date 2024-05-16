Пропавшего осенью петербуржца обнаружили в лесополосе на окраине Колпино «Фонтанка»: на окраине Петербурга нашли труп пропавшего осенью мужчины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На окраине Колпино в Санкт-Петербурге нашли труп пропавшего осенью 46-летнего мужчины, сообщила «Фонтанка». Дело о розыске было возбуждено в ноябре 2023 года.

Оперативники смогли получить информацию о том, что к пропаже мужчины причастен 31-летний уроженец Западной Украины, который проживает в Петербурге. Его задержали у дома 13 мая. По версии следствия, он в октябре прошлого года выпивал с пропавшим в квартире на Загородной улице. Между мужчинами возникла ссора, которая привела к драке и смерти 46-летнего мужчины.

Следствие считает, что задержанный дотащил тело до лесополосы, поместил в углубление и присыпал листьями. Сверху он положил колесо от грузовика.

Районный следственный отдел ГСУ СК по Петербургу 15 мая возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее пресс-служба Следственного комитета Ульяновской области сообщила, что в Николаевском районе нашли живой 12-летнюю девочку, которая пропала три дня назад. Девочка была обнаружена в овраге лесного массива. Но в скором времени она умерла при транспортировке в медучреждение.