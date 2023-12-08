Пропавшего неделю назад красноярца нашли замерзшим насмерть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшего неделю назад жителя Красноярска обнаружили мертвым недалеко от деревни Кубеково, сообщает Telegram-канал Kras Mash. 22-летний парень насмерть замерз в своем автомобиле.

По предварительной информации, молодой человек направлялся в указанную деревню, но по пути остановился и решил пройтись по берегу реки, где когда-то отдыхал с семьей. После парень свернул с трассы на проселочную дорогу и застрял. В итоге у машины закончился бензин и красноярец просто замерз в салоне авто. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Ранее в Октябрьском районе Ростовской области моряк Сергей Запорожцев и его друг, недавно вернувшийся из зоны СВО, Виталий Бузняков пропали после рыбалки. Мать одного из них рассказала, что многодневные поиски пока не увенчались успехом. Пропавших ищут волонтеры, полицейские и неравнодушные жители хутора. Также к поискам подключали водолаза, который обследовал дно реки.

Мужчины отправились на рыбалку 1 декабря. Ночью они позвонили и сообщили, что возвращаются обратно, но так и не добрались до своих домов. На поиски вышли невеста моряка и жена участника СВО. Как рассказывает мать, женщины обнаружили перевернутую лодку и припаркованный автомобиль Бузнякова.