Пропавшего на перевале Дятлова россиянина нашли спустя три дня поисков Пропавший на перевале Дятлова 18-летнего житель Пермского края найден живым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа волонтеров обнаружила 18-летнего жителя Пермского края, пропавшего несколько дней назад на перевале Дятлова, следует из сообщения в группе поискового отряда «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте». По данным Telegram-канала «4 канал. Екатеринбург. Новости», юношу нашли в палатке у дороги. Его отвезли на ближайшую базу.

Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках, — написала администрация группы в комментариях к публикации о пропаже россиянина.

О местонахождении юноши было неизвестно с 26 июля. Поисками пропавшего туриста занимался МО МВД «Ивдельский».

Ранее волонтеры нашли живым трехлетнего мальчика, пропавшего у села Кустур в арктической зоне Якутии. Ребенка доставили в ближайшую больницу без сознания. Мальчика отогрели и поставили ему капельницу, после чего его состояние стабилизировалось.

Поиски ребенка вели на протяжении суток. Он потерялся во время прогулки с сестрой и братом. Мальчика обнаружили в воде.

Кроме того, ранее в Екатеринбурге была найдена пропавшая восьмилетняя девочка. Как сообщили представители СК по Свердловской области, следователи устанавливают, были ли совершены в отношении ребенка противоправные действия. Для этих целей сотрудники ведомства будут проводить допросы и экспертизы.