Пропавшая в Сочи женщина нашлась спящей в море Спасатели Сочи эвакуировали проспавшую всю ночь на буйках в море пьяную женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщину, которая пропала в Сочи 27 июня, обнаружили спящей в море на спине, информирует пресс-служба Южного регионального поискового спасательного отряда МЧС РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, отдыхающую передали правоохранителям. Предполагалось, что женщина утонула.

Спасатели подошли на катере, чтобы поднять на борт «утонувшую», но женщина дернула рукой. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где она была передана полиции. Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии, — говорится в сообщении ЮРПСО.

Спасенная женщина оказалась 50-летней жительницей Краснодарского края. По данным РИА Новости, она крепко спала в море на спине.

Очевидцы сообщили, что обнаружили женщину без признаков жизни на плавучем ограждении. Она лежала в 40–50 метрах от берега рядом с пляжем «Маяк».

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