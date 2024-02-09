Пропавшая в Новосибирске пятилетняя девочка обнаружена мертвой

Фото: СК РФ

Пятилетняя девочка, пропавшая без вести в Новосибирске вместе с 39-летней матерью, была обнаружена мертвой, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на собственные источники. По данным одного из сотрудников правоохранительных органов, тело ребенка найдено на окраине города, между Хилокским рынком и поселком Толмачево. По версии следствия, к смерти девочки может быть причастен таксист.

Собеседники издания утверждают, что перед пропажей женщина продала унаследованную от бабушки квартиру и получила 2,2 млн рублей. Она планировала потратить деньги на покупку автомобиля. По данным правоохранительных органов, ей помогал знакомый, работающий таксистом. Предполагается, что после завершения сделки он расправился с девушкой и ее дочерью.

Самого мужчину впоследствии задержали на границе Казахстана и Узбекистана, он признался в содеянном. Тело матери пятилетней девочки было найдено в лесу в конце января. Саму девочку обнаружили мертвой лишь сейчас.

Ребенка нашли на окраине города, между Хилокским рынком и поселком Толмачево. Тело девочки было в снегу, его искали целенаправленно там, но из-за снега и однотипной местности это заняло много времени, — рассказал собеседник.

Как сообщалось ранее, задержанный 31-летний мужчина зарабатывал извозом, погибшая познакомилась с ним, когда вызвала такси. Знакомая убитой рассказала, что он пару раз подвез ее до дома, а потом предложил ей больше не вызывать машину через приложение.