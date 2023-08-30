Пролетевший над Ангарском метеор попал на камеры видеонаблюдения

Фото: Via ZUMA Press/Global Look Press

Камеры видеонаблюдения записали, как в небе над Ангарском в Иркутской области пролетел метеор. На кадрах, которые публикует RT, виден сверкающий в объект, который затухает, приближаясь к земле. Отмечается, что произошло это в ночь на 29 августа.

Падение яркого метеора над Ангарском попало на камеру домофона и видеорегистратор машины, — говорится в сообщении.

Метеор сгорел в атмосфере и не долетел до Земли. Ситуацию MK.RU прокомментировал директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев. По его словам, это действительно был метеор.

Безусловно, это реальный болид — яркий метеор. В атмосфере сгорело космическое тело, — сказал он.

Ранее заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов объяснил, что опасность для Земли как раз и представляют небольшие космические тела.

Потенциально опасными являются астероиды размером более 100 м, с минимальным расстоянием от Земли при обращении вокруг Солнца не менее 7,5 млн км. За такими большими космическими телами необходимо наблюдать. При этом локальную опасность чаще представляют как раз небольшие тела, которые движутся по направлению от Солнца, пояснил Курилов.